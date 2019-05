Gerhard Polt & die Wellbrüder aus'm Biermoos

Der grantige Moralist Gerhard Polt und das bajuwarische Trio Michael, Christoph ("Stofferl") und Karl ("Karli") Well kreieren einen unterhaltsamen „Bairischen Abend“ der besonderen Art, fernab von weiß-blauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit. Noch immer schafft es kein anderer deutscher Kabarettist, so leichter eine dem echten Leben abgeguckte Bühnenfigur zur Demaskierung bürgerlicher Pseudo-Idylle einzusetzen. Der Menschenkenner Polt bespiegelt die Abgründe des „Bayern an sich“ - hintergründig und scharfzüngig. Die Wellbrüder liefern den Soundtrack zum Panoptikum Bavaricum in bewährter Biermösl-Tradition. Unter Zuhilfenahme unzähliger Instrumente wird gespiegelt, ausgewrungen, geschuhplattelt, gejodelt und gestanzelt.