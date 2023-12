Gerhard Polt und die Well-Brüder

Gerhard Polt kommt zusammen mit den Brüdern Stofferl, Michael und Karl Well an, die der Musikerfamilie Well entstammen und lange Jahre Teil der „Biermösl Blos’n“ waren.

Sie präsentieren einen „bairischen Abend der besonderen Art, fernab von weißblauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit“. Der Menschenkenner Polt bespiegelt in seinem Panoptikum Bavaricum die Abgründe des „Bayern an sich“, ohne ihn dem unreflektierten Gelächter des homo googleensis preiszugeben.

Die drei Brüder Stofferl, Michael und Karl Well besingen Bayern und den Rest der Welt. Sie laden ein zu einem Ausflug in die Absurditäten der Alpenregionen zwischen Skilift, Alpinismo Tropical, Heimatverbrechen, Scheinheiligkeit und Betonisierung.

Da trifft ein virtuos bespieltes Feuerwehrhaus auf bairischen Rap, herzergreifender Jodler auf rustikal- brachialen Tanz, alles in bewährter Tradition der Biermösl Blosn mit vertrauten musikalischen Klängen und satirisch- scharfen Texten im heimatlichen Dialekt.