Gericher Entenrennen

Die Besitzer der Lizenzen der 20 schnellsten Enten dürfen sich auf attraktive Geldpreise freuen. Der Hauptgewinn: 1.000 Euro in bar! Doch nicht nur die Schnellsten gewinnen – jede gekaufte Rennente unterstützt gleichzeitig einen guten Zweck.

lle Erlöse aus dem Lizenzverkauf fließen – wie bereits beim beliebten Advents-Glückskalender – vollständig in soziale Projekte. In diesem Jahr wird der Erlös den „Helfern vor Ort“ in Neckargerach zugutekommen. Diese benötigen dringend eine neue Sondersignalanlage für ihr Einsatzfahrzeug.