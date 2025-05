Gerit Kling liest Elke Heidenreich

Obwohl jedes Treffen in einem Eklat endet, besucht Nina ihre Mutter immer wieder. Eine Besserung der Beziehung scheint nicht in Sicht. Und nun will Ninas Mutter plötzlich mit auf die Reise nach Italien. Ausgerechnet jetzt, wo Nina gerade frisch verliebt ist - in eine Frau. So etwas kann man seiner Mutter doch nicht erklären. Oder? Eine szenische Lesung voller bissigem Witz und großer emotionaler Stärke.

Manchmal weiß man so gar nicht mehr, wo man hingehört im Leben. So wie Betty, die vor den Feiertagen Bilanz zieht: "Es war, als hätte ich zu leben vergessen." Wie ein riesiges Plüschschwein namens Erika dem Leben wieder einen - wenn auch verborgenen - Sinn gibt, davon erzählt Elke Heidenreich in einer ihrer schönsten Geschichten. Die bekannte Schauspielerin Gerit Kling leiht Elke Heidenreich ihre Stimme, verbindet beide Geschichten szenisch gelesen miteinander und lässt sie so zu einem berührenden literarischen Erlebnis werden.