Gerlingen auf Eis: Eröffnung am 5. Dezember!

Zum vierten Mal kommt die Eisbahn auf den Gerlinger Rathausplatz: Von Anfang Dezember 2025 bis Anfang Januar 2026 dürfen wieder Schlittschuhe geschnürt und Pirouetten auf dem Eis gedreht werden – natürlich bei ganz besonderem winter- und weihnachtlichem Flair.

Der Stadtmarketingverein Mein Gerlingen und die Stadt Gerlingen bieten den Gerlingerinnen und Gerlingern sowie den Gästen aus den Nachbarorten eine ganz besondere Attraktion und einen stimmungsvollen Treffpunkt in der kalten Jahreszeit.

Gemütliche Stände, Glühwein und leckere Köstlichkeiten wird es ebenso geben wie einige Events, darunter Eis-Disco, Freestyle-Shows und Eiskunst-Schaulaufen. Mit dem Eis-Schlitten ist es auch gehbehinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern möglich, über das Eis zu gleiten.