German-American Stammtisch

Hauptbahnhof Restaurant Europastraße, 72072 Tübingen

Monatliches Treffen.

Alle Deutschen und Amerikaner, die einen Abend mit anregenden Gesprächen verbringen möchten, sind herzlich zu unserem Deutsch-Amerikanischen Stammtisch eingeladen! Freuen Sie sich auf einen spannenden Austausch mit d.a.i.-Lehrer Luke Ogden und der netten Gruppe jeden ersten Mittwoch im Monat im Restaurant HAUPTbahnhof. Kommen Sie vorbei und unterhalten Sie sich über Leben, Kultur, Hobbys – alles, was Sie interessiert! Die einzige Regel: Bitte auf Englisch!

Info

Hauptbahnhof Restaurant Europastraße, 72072 Tübingen
Freizeit & Erholung
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