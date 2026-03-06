German-American Stammtisch

Monatliches Treffen.

Alle Deutschen und Amerikaner, die einen Abend mit anregenden Gesprächen verbringen möchten, sind herzlich zu unserem Deutsch-Amerikanischen Stammtisch eingeladen! Freuen Sie sich auf einen spannenden Austausch mit d.a.i.-Lehrer Luke Ogden und der netten Gruppe jeden ersten Mittwoch im Monat im Restaurant HAUPTbahnhof. Kommen Sie vorbei und unterhalten Sie sich über Leben, Kultur, Hobbys – alles, was Sie interessiert! Die einzige Regel: Bitte auf Englisch!