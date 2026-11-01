German Brass verwandelt den Konzertsaal in ein goldfunkelndes musikalisches Winter-Wonderland, wenn sich unter dem Titel „It’s Christmas Time“ barocke Pracht mit romantischen Klängen abwechseln. Nach der Pause folgt der launische Kehraus mit virtuosen und klangsatten Arrangements populärer internationaler Klassiker und der einzigartigen Moderation von Herrn Wallendorf. Großartige Musik im Breitwand-Sound, Humor und der legendäre Ensembleklang von German Brass machen diesen Abend zu einem festlichen Konzertvergnügen auf höchstem Niveau – ein wunderbarer Weihnachtsausklang!