Ins neue Jahr mit German Brass!

Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Johann Strauß, George Gershwin u. a.

Christoph Baerwind, Werner Heckmann, Matthias Höfs, Uwe Köller Trompete

Alexander Erbrich-Crawford, Uwe Füssel, Fritz Winter Posaune

Wolfgang Gaag, Klaus Wallendorf Horn

Stefan Ambrosius Tuba

Herbert Wachter Schlagzeug

Was die Alchemisten des Mittelalters vergeblich versuchten, gelingt den Musikern von German Brass mit Leichtigkeit: Sie machen Blech zu Gold. Zu den besten ihres Fachs gehörend, wechseln sie mühelos zwischen verschiedenen Musikstilen und führen das Publikum mit ihrer glanzvollen Mixtur aus Klassik, Jazz und Soundtracks auf einer faszinierenden Reise durch die Welt der Musik. Das enorme Repertoire reicht von den Meisterwerken des Barock bis zur Moderne, über den einzigartigen Sound von Legenden wie Frank Sinatra, Glenn Miller oder Ray Charles bis hin zu beeindruckenden musikalischen Bildern aus Blockbustern wie »Fluch der Karibik«.

Seit seiner Gründung in den siebziger Jahren schreibt German Brass eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und wandelte sich vom Blechbläserquintett zum großen Orchesterklang. Nicht nur dem breiten Repertoire, sondern auch den eigens für die Spitzenmusiker entstandenen, maßgeschneiderten Arrangements hat das Ensemble seinen Erfolg im In- und Ausland zu verdanken. Neben ungezählten Auftritten in Deutschland begibt sich German Brass immer wieder auf internationale Konzerttourneen, um vor Musikliebhabern in aller Welt zu spielen.

