Das crazy – vier junge Berliner Sänger mit über 900.000 Followern in den sozialen Medien verbinden den Charme amerikanischer Klassiker aus den 50ern und 60ern mit den funkelnden Melodien der goldenen 20er – und schlagen dabei mit Charme und Esprit zugleich den Bogen in die Gegenwart!

oderne Popsongs und virale Social‐Media‐Trends finden bei ihnen ebenso Platz wie die Tradition romantischer Männerchormusik. Die vier Sänger verstehen es, Tradition und Zeit‐ geist mit Witz, Stil und Gefühl zu vereinen und werden dabei ihren klassischen Wurzeln ebenso wie ihrem jungen Alter gerecht. Die Qualität ihrer Einzelstimmen, ihr farbenreicher Zusammenklang und mitreißende Emotionen begeistern das Publikum – auf internationalen Bühnen wie online. Die TauberPhilharmonie ist ein Stopp auf der stimmungsvollen Weihnachtstour der German Gents, bei der sie das Publikum in ganz Deutschland mit Weihnachtsklassikern aus aller Welt, jazzigen Klängen und modernen Arrangements begeistern – und ganz sicher auch Sie!

German Gents Vokalensemble

Dieses Konzert wird unterstützt von der Rüdinger Spedition GmbH