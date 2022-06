GERMAN JAZZ TROPHY: ARTURO SANDOVAL

Arturo Sandoval, dem wohl bekanntesten kubanischen Jazzmusiker mit US-amerikanischem Pass, wird in diesem Jahr die German Jazz Trophy der Kunst- und Kultur-Stiftung der Sparda-Bank Baden-Württemberg verliehen. Der Trompeter, Pianist und Komponist gilt seit Jahrzehnten als eine der schillerndsten Figuren der Szene. Er ist berühmt für seine energiegeladenen Auftritte und die hohen Töne, die er seiner Trompete entlockt. Er wird geschätzt als feinfühliger Arrangeur und Komponist im Studio und geachtet für seine außergewöhnliche Karriere. Sandovals Idol, Freund und Mentor Dizzy Gillespie ist der entscheidende Helfer bei Flucht der Familie Anfang der 90-er Jahre in die USA. Dort spielt er mit ganz großen Kollegen zusammen wie Billy Cobham, Stan Getz, Dave Grusin, Herbie Hancock, Michael Brecker, T. S. Monk oder auch mit berühmten Orchestern. Die Liste seiner Auszeichnungen beginnt mit zehn Grammy Awards und sechs Time Billboard Awards. 2013, bei der Verleihung der Medal of Freedom durch den amerikanischen Präsidenten, würdigt Barack Obama: „Arturo Sandoval hat alles riskiert, um seine Musik mit der Welt zu teilen.“