Fünf Tage lang dominiert Tanzsport vom Allerfeinsten die baden-württembergische Landeshauptstadt: Vom 11. bis 15. August 2026 findet das größte Tanzturnier der Welt, die German Open Championships (GOC), zum 21. Mal im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle statt. Insgesamt sind es bereits die 38. GOC, die 1987 im Mannheimer Rosengarten Premiere feierten. Bei der für Deutschland einmalige Form des Turniers treten seitdem Amateure und Professionals aller Sektionen und Altersklassen innerhalb einer Veranstaltung an – seit 2004 in Stuttgart.

Auf dem Programm stehen über 60 Turniere für Standard, Latein und Boogie Woogie:

• Kinder ab 8 Jahren bis zu Senioren über 80 Jahre

• Amateure und Professionals in einer Veranstaltung

• Jeden Tag komplette Turniere von der Vor- bis zur Endrunde

• Über 2.500 Starts von Paaren aus mehr als 50 Nationen

• Turniere gleichzeitig in drei Sälen ab 10:00 Uhr

Highlights sind die beiden GrandSlam-Turniere in Standard und Latein, die im Tanzsport das Äquivalent zum Wimbledon im Tennis darstellen. Hier wird die absolute Weltspitze an den Start gehen. Die Turniere in Stuttgart sind die letzten in der GrandSlam-Serie 2026 und damit die letzte Möglichkeit für die Spitzenpaare, sich für die Endveranstaltung im Dezember in Shanghai zu qualifizieren.

Absolute Hingucker sind die beiden Mannschaftskämpfe:

• GOC World Team Cup Youth: Hier sind Teamgeist und Kreativität gefordert. Jeweils vier Paare pro Team (2x Standard, 2x Latein) präsentieren sich mit einer Teamvorstellung, die mit zum Endergebnis zählt. Im letzten Jahr traten fünf Mannschaften, darunter auch Teams aus der Türkei und Moldawien, im Hegel-Saal an.

• Mannschaftskampf der Städte Brno und Stuttgart: Spaß steht hier im Vordergrund. Es geht nicht nur ums Gewinnen – aber auch. Seitdem der Partnerschaftsvertrag zwischen Brünn (Brno) und Stuttgart bei der GOC 2019 erneuert wurde, finden die Mannschaftskämpfe jährlich in Brno und Stuttgart statt.

Glitzer, Accessoires, Stoffe, Schuhe, Make-Up – die Tanzsportmesse in den Räumen der Liederhalle lässt keine Wünsche offen. Auch für nicht-Tanzsportlergibt es viel zu sehen. Alltagstaugliche Trainingskleidung

gibt es ebenso wie den filigranen Haarschmuck für die nächste Hochzeit. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.