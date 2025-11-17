Dieses Mal heißt das Motto des Winterkonzerts „Gershwin meets Strauss“. George Gershwin ist zu Gast bei Familie Strauss, deren Kompositionstechniken ihm eine stete Quelle waren.

In seinem kurzen Leben (1898-1937) begründete George Gershwin den Symphonic Jazz, schuf großartige Werke in den Bereichen Musicals und Filmmusik, aber auch Konzerte oder die Oper "Porgy & Bess". In seiner Musik verschmelzen mannigfaltige pointierte Rhythmen mit melodischen Ohrwürmern, Einflüsse afrikanischer und indianischer Kulturen ebenso wie die Klänge der französischen Impressionisten und den Komponisten der zweiten Wiener Schule. Aber nicht zuletzt beeindruckten ihn auch die Brüder Strauss stark, die er heute in Öhringen auf der Bühne trifft. Diese musikalische Kombination ist wohl so noch nie da gewesen, obwohl die Parallelen „auf der Hand“ liegen. In einer wohldurchdachten Programmdramaturgie werden diese Künstlerpersönlichkeiten gegenübergestellt. Freuen Sie sich u.a. auf eine Symphonische Suite des Gershwin-Musicals „Girl Crazy“, auf Hits aus "Porgy & Bess", auf den Walzer „Fesche Geister“ von Eduard Strauss oder die Polka „Brautschau“ von Johann Strauss. Ganz nach dem Orchester-Credo: Oft Gehörtes, Nie Gehörtes, Unerhörtes.

Donau Philharmonie Wien & Gäste

Leitung: Manfred Müssauer