Pjotr I. Tschaikowskij Nussknacker-Suite

Sergej Rachmaninow Sinfonische Tänze op. 45

Aram Chatschaturjan Toccata es-Moll op. 11

Richard Strauss »Tanz der sieben Schleier« aus »Salome«

George Gershwin »Concerto in F«

Frédéric Chopin Etüde C-Dur op. 10 / 1

Nik Bärtsch »352« für 4 Klaviere (2020)

Fazil Say »Paganini Jazz«

Mischa Cheung, André Desponds, Benjamin Engeli, Stefan Wirth Klavier

Erneut suchen die vier Klaviervirtuosen des Gershwin Piano Quartet das Forum am Schlosspark mit purer Piano-Power heim. Vier Flügel heißt bei diesem Konzert-Format: vier preisgekrönte, hochkarätige Solisten und vierfacher Klang-Genuss. Für ihre ungewöhnliche Besetzung bearbeitet das Quartett Bekanntes und Unbekanntes, Altes und Neues und lässt so ein außerordentliches Konzerterlebnis entstehen. Die vier Pianisten spielen, arrangieren und improvisieren nicht nur George Gershwins »Concerto in F«, sondern werfen auch ein neues Licht auf Klassiker wie Tschaikowskijs »Nussknacker-Suite« und präsentieren Werke von Zeitgenossen wie Nik Bärtsch oder Fazil Say.

Das Gershwin Piano Quartet ist seit 1996 auf den Bühnen dieser Welt unterwegs, konzertiert mit großem Erfolg und beeindruckender medialer Resonanz in ganz Europa, Südamerika, Kanada, China sowie im Nahen Osten. Der kristalline Klavierklang und das markante Profil der Interpretationen begeistert das Publikum von Amsterdam über Zürich und Athen bis in den Libanon, nach Shanghai und São Paulo. Mit ihrem weiten Repertoire zwischen Klassik und Jazz, Ballett und Oper sowie aus Broadway-Shows sorgen die Pianisten für Verblüffung und hochvirtuose Konzertabende.