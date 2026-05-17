Gesang, Getier, Geschichten - Musik- und Lesenacht mit Tatjana Geßler

Gesang, Getier, Geschichten: Musik- und Lese-Nacht mit Tatjana Geßler Viele kennen die beliebte Fernseh-Moderatorin Tatjana Geßler aus den Landesnachrichten. Oder als Filmemacherin zahlreicher Tierfilme und engagierte Tierfreundin. Das Multitalent ist aber auch eine weltweit erfolgreiche Buchautorin, hat über 50 Buchveröffentlichungen in elf Ländern wie Japan, Korea, Italien oder Frankreich. Und sie ist eine mitreißende Sängerin und begnadete Songschreiberin. All das bringt sie mit ihren großartigen Musikern Frieder Berlin - Piano und Geige – Paul Müller Gitarre und Bass, Jochen Spahr Gitarre und Gesang und Paul Schmitt Drums im Friedrichsbau Varieté auf die Bühne. Ein außergewöhnliches Programm voller Musik: Mit eigenen gefühlvollen Songs aber auch musikalischen Klassikern von den 30er Jahren bis zu aktuellen Hits. Mit lustigen Geschichten über Tiere und einigen Überraschungen, ein abwechslungsreiches Programm, dass es in dieser Form so noch nie gab.