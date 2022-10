"Gesang und Musik - 200 Jahre Liederkranz"

Dass es in Kirchberg eine sehr alte Gesangs- und Musikkultur gibt, wird in der Sonderausstellung schon gleich am Anfang der Ausstellung dokumentiert.

Bereits zu Zeiten des Kirchberger Grafen-, bzw. Fürstenhofes wurde der Musik im Schloss ein hoher Stellenwert eingeräumt. So kam es bereits um 1685 zur Gründung einer Musikkapelle mit Gesangsvorträgen. Zu Geburtstagen, wenn Besuch im Schloss war oder wenn Veranstaltungen organisiert wurden, gab es stets Unterhaltung durch das „Collegium Musicus“.

Die Geburtsstunde des Liederkranz Kirchberg im Jahre 1822 hängt eng mit dieser Vorgeschichte zusammen. Der Domänenrat, Kanzleivorstand und Mitglied in der Hofkapelle, Christoph Friedrich Franz Leffer sah um 1806 nach Auflösung der Hofkapelle die Gefahr, dass damit auch die Musikkultur in Kirchberg verloren gehen könnte. Er gründete deshalb einen Männergesangsverein.

Dieser neugegründete Gesangsverein hatte guten Zulauf und konnte sich durch die Vereinsbeiträge und Spenden nach zwei Jahren eine eigene Vereinsfahne anschaffen. Heute ist sie die älteste Gesangsvereinsfahne in Deutschland und im Sandelschen Museum, im 1.Stock, zu sehen.

1978, am 4. August, wurde, unter dem Dach des Liederkranzes, eine Blaskapelle gegründet. So wurde die Tradition aus der Kirchberger Fürstenzeit, eine Musikkapelle zu haben, wieder aufgenommen. Treibende Kraft war Karl Müller aus Michelbach/Lücke, ein geborener Kirchberger, der die Verbindung zur Heimatstadt nie abreißen ließ.

Als Ergänzung zur Sonderausstellung wird im 1. Stock die Wanderausstellung vom Deutschen Chorverband mit dem Titel „vom Freiheitskampf zur Freizeitgestaltung“ ausgestellt. Diese wurde zum 150. Jubiläum des Deutschen Chorverbands vom Sängermuseum Feuchtwangen zusammengestellt und gibt die vielen Aspekte und die Historie des deutschen Gesangswesens wieder.

Von Helmut Klingler, AK Stadtgeschichte