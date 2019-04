Gesangsabend der HMDK Stuttgart – "From Jazz to Pop"

Der Konzertabend der Gesangsklassen Jazz/Pop der Musikhochschule Stuttgart im BIX ist legendär. Die Studierenden sorgen für spannende Songs, Einsichten in ihr junges Künstlerleben und in ihre Persönlichkeit.

Das Motto dieses Klassenabends lautet "From Jazz to Pop" und soll die Bandbreite der Studierenden und ihr Verständnis, ihre Kreativität und ihre Gestaltungsmöglichkeiten für die beiden Genres aufzeigen. Eigentlich verwandt genug, aber doch unterschiedlich, sind Jazz und Pop, sodass sich eine Sängerin oder ein Sänger meistens in einem der Stile verortet.

Heute Abend soll sich die Grenze auflösen und die KünstlerInnen wählen einen Song pro Genre aus und zeigen mit Spielfreude, Virtuosität und Ideenreichtum, wie sie sich in Jazz und Pop jeweils ausdrücken. Mit dabei unter anderem: Pascal Blenke, Lena Bäuerle, Annika Franz, Iris Eckert uvm. Die Gesangklassen von Sarah Lipfert und Fola Dada werden den Abend wie gewohnt sehr unterhaltsam gestalten.

Besetzung: Pascal Blenke, Lena Bäuerle, Annika Franz, Iris Eckert (voc) uvm.