Gesangsagenten auf Tour

Die Stuttgarter Vokalvirtuosen bieten Gesang und fröhlich-freche Unterhaltung der Extraklasse! Immer mit dem Kopf durch die Wand und keine Rücksicht darauf, was das lose Mundwerk so verzapft – aber gut muss es klingen. So könnte man die Philosophie der Füenf Schwaben beschreiben. Wo auch immer die Energiebündel ihre Münder aufmachen, klappen erfahrungsgemäß die Kinnladen runter, rollen Köpfe, schmelzen Herzen und entgleist ungesteuerte Mimik. Das Kultquintett aus Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso besteht aus super sympathischen Rampensäuen. In ihrer neuen fulminanten Show grooven sich die füenf frech, fromm, fröhlich, frei auf den Weg der Geheimagenten ein. Im gewohnt unnachahmlichen Freestyle Deutschlands lustigster A-cappella-Band haben sie die Lizenz zum Blödeln in gereimter Mission.

fuenf - »005 im Dienste ihrer Mayonnaise«,

Freitag, 10. Juli, 20 Uhr, Autokino Nagold,

www.autokino-nagold.de