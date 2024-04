Cafe Paris

Veranstaltungsbeginn ist um 15 Uhr, Saalöffnung und Café-Betrieb bereits ab 14 Uhr.

Nach gelungenem Start im vergangenen Jahr mit dem Veranstaltungsformat „Café Wien“ in den musikalischen Kaffeehäusern dieser Welt trifft sich der Chor des MGV 1860 Frohsinn Walldürn nun musikalisch mit Gesangsdarbietungen am Sonntagnachmittag, 12. Mai 2024 in Pariser Cafés mit seinen Gästen.

Bekannte Chansons wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“, Pigalle, Pigalle…“, „Im Café de la Paix von Paris“, „Ganz Paris träumt von der Liebe“ und weitere mehr werden im katholischen Pfarrheim Walldürn typisch französischen Flair verbreiten. Eine instrumentale Einlage mit dem für französische Weisen bekannte Begleitinstrument Akkordeon durch Schüler der Akkordeonklasse der Musikschule Walldürn verströmt Pariser Flair.

Auch dieses Mal soll das Mitsingen der Gäste nicht zu kurz kommen.