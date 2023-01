Geschichte des Burgbergs und der Kultur in Crailsheim

Westlich von Crailsheim ist der Burgberg eine weithin sichtbare Landmarke.

Obwohl auf Markung Frankenhardt gelegen, ist er mit seiner wechselvollen Geschichte als Keltensiedlung, Wallfahrtsort, Forsthaus, Wanderheim, Aussichtsturm und heute beliebtes Ausflugsziel eng mit Crailsheim verbunden. Der Vortrag von Dr. Helga Steiger präsentiert die Burgberg-Geschichte und wertet dazu auch bisher unbekannte Quellen des Stadtarchivs aus.

Der zweite Vortrag des Abends greift die Jubiläen des zurückliegenden 25. Crailsheimer Kulturwochenendes und des bevorstehenden 25-jährigen Gründungsjubiläums von KultiC auf und beschäftigt sich mit der Geschichte der "Kultur" und der Kulturtreibenden in Crailsheim. Der Vortrag geht der Frage nach, wann kulturelle Veranstaltungen in der Stadtgeschichte erstmals nachzuweisen sind, wie sich ihre Ausprägungen im Laufe der Zeit veränderten und was sie zur Selbstwahrnehmung des Gemeinwesens Crailsheim beitragen.