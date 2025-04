Geschichte hautnah... Von Römer bis Weygang - Spannende Erlebnisse für Groß und Klein

Im 19. Jahrhundert, zur Zeit von August Weygang, erlebte das Handwerk eine Blütezeit, die stark von Tradition und regionalen Bräuchen geprägt war.

In einer Ära, in der industrielle Fertigung noch in den Kinderschuhen steckte, waren handgefertigte Produkte ein Symbol für Qualität und Einzigartigkeit. Das Zinngießen, eine Kunstfertigkeit, die bis ins Mittelalter zurückreicht, spielte eine wichtige Rolle in der Gesellschaft.

Weygang, ein talentierter Zinngießer, führte die Tradition des Zinngießens mit Hingabe fort. Seine Werke, oft liebevoll mit filigranen Details verziert, erfreuten sich großer Beliebtheit.

Führung mit Cornelia Schmidt