Geschichte hautnah... Von Römer bis Weygang

Entdecken Sie die Geheimnisse des Limes: Faszination UNESCO-Welterbe in der Cappelaue mit Cicerona Doris Köhler.

Besuchen Sie das UNESCO-Welterbe in der Cappelaue. Die Führung beginnt am Limestor und bringt Einblicke in den visualisierten Verlauf des Welterbes, der anlässlich der Landesgartenschau 2016 „der LIMES blüht auf” angelegt wurde. Die Limes-Cicerona der Deutschen Limeskommission Doris Köhler erzählt von der Notgrabung beim Römerwall, geht auf die neueren Erkenntnisse der spannenden archäologischen Befundungen ein. Mit einem erweiterten Blick endet die Führung auf dem Limes Blick.

Führung mit Limes-Cicerona Doris Köhler im Rahmen der Veranstaltung „Besondere Orte, besondere Blicke” der Öhringer Woche.