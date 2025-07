Geschichte(n) mit Genuss serviert

Unsere Stadtführer berichten über Geschichten und Sagen der Stadt, garniert mit appetitlichen Zwischenstopps in ausgeswählten Lokalen. In Verbindung mit dem Stadtrundgang servieren wir ein 3-Gänge-Menü in unterschiedlichen Gaststätten. Menü und Getränke beim Empfang im Schlosshof sind im Preis enthalten. Alle weiteren Getränke, z.B. bei Vorspeise, bei Hauptgang und Nachspeise, werden durch den Gastrononmiebetrieb jeweils separat abgerechnet.