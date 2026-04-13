Geschichte(n) unter Teck - Wann ist der Mensch ein Mensch?

"Danuvius guggenmosi" klingt ein bisschen wie der Name einer Figur aus einem Fantasyroman, ist aber in Wahrheit einer der spannendsten Fossilfunde der letzten Jahre.

Dieser rund elf Millionen Jahre alte Menschenaffe aus dem Allgäu mischt gerade die paläoanthropologische Debatte kräftig auf.

Warum? Weil seine Knochen etwas zeigen, das man lange nicht für möglich hielt: eine Kombination aus kräftigen Armen zum Klettern und überraschend „menschlichen“ Beinen, die auf eine frühe Form des aufrechten Fortbewegens hindeuten könnten. Damit stellt Danuvius einige Paradigmen infrage – etwa die Vorstellung, dass der aufrechte Gang ausschließlich in Afrika entstanden sei.

Ob dieser Menschenaffe jedoch wirklich ein „Schlüsselwesen“ unserer Evolutionsgeschichte ist, bleibt sehr umstritten und ist gegenwärtig noch immer ein Gegenstand intensiver Forschung. Sicher ist jedoch: Danuvius guggenmosi bringt frischen Wind in eine der spannendsten Fragen überhaupt – wie und wo der Mensch seinen Weg begonnen hat.