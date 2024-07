Geschichte, Pop und Tanz

Auf dem Marktplatz vor der Kulisse des imposanten Rothenburger Rathauses findet ein dreitägiges Open-Air-Event mit einem abwechslungsreichen Programm zum 750-jährigen Jubiläum statt.

2. August 2024, 19.30 Uhr: "Geschichte zum Anfassen" 750 Jahre Stadtgeschichte als unterhaltsame Liveperformance mit dem bekannten Schauspieler und Autor historischer Romane Markus Grimm im Kaisersaal. Szenische Höhepunkte des Historischen Festspiels "Der Meistertrunk" am Marktplatz.

Auf großer Bühne: Geschichte zum Anfassen, musikalisch und multimedial untermalt.

Diese Veranstaltung ist gefördert durch den Kulturfonds Bayern 2024.

3. August 2024, ab 20.30 Uhr: Konzerterlebnis "One night with ABBA" mit allen großen Hits von "Waterloo" bis "Mamma Mia". Wenn jetzt noch die ABBA-Fans im Look der 70er zum Konzert kommen, wird die Party perfekt.

4. August 2024, 19 Uhr: Zusatzkonzert - "One night with ABBA" mit allen großen Hits von "Waterloo" bis "Mamma Mia".