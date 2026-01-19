Geschichten aus dem Altbau - Live 2026

Renitenztheater Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart

Geschichten aus dem Altbau - Der erfolgreiche Podcast mit dem X Faktor! Erstmals können Fans das charismatische Podcast-Duo Josch Kliemann und Christoph Wellbrock live erleben und sich in die Welt des Unheimlichen, Gruseligen und Mysteriösen entführen lassen. Genau wie im erfolgreichen TV Format „X-Faktor“

wissen die Protagonisten selbst nie, ob die Geschichten, die sie sich und dem Publikum präsentieren, tatsächlich passiert sind oder vom Gegenüber nur erfunden wurden – Und genau das ist das Geheimnis des Erfolgs! Jede Show birgt unvorhersehbare Wendungen, düstere Orte und geheimnisvolle Gestalten...

Info

Renitenztheater Stuttgart
Renitenztheater Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart
Theater & Bühne
Google Kalender - Geschichten aus dem Altbau - Live 2026 - 2026-02-19 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Geschichten aus dem Altbau - Live 2026 - 2026-02-19 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Geschichten aus dem Altbau - Live 2026 - 2026-02-19 20:00:00 Outlook iCalendar - Geschichten aus dem Altbau - Live 2026 - 2026-02-19 20:00:00 ical

Tags