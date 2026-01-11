"Geschichten aus dem Koffer" - 1. Teil

Auf der Bühne steht ein Überseekoffer, aus dem ein weich fließendes Tuch quillt. Der Puppenspieler Veit Utz Bross und sein Puppenfreund Florian überlegen, welche Geschichte sie spielen sollen.

Ein paar Griffe in den Koffer bringen eine Burg, ein Segelboot, die Hexe Wackelzahn, Ritter Wolfram und die anderen Figuren zum Vorschein.

„Es war einmal eine wunderschöne Landschaft“ beginnt der Puppenspieler und schon sind wir mitten im Geschehen: Der kleine Drache Max Mäxchen, der in seinen Träumen Cowboy, Indianer oder Feuerwehrhauptmann ist, wird von seiner finsteren Tante Cassandra aufgefordert, böse auszusehen, nicht immer so freundlich zu grinsen und lieb zu sein. Denn wenn er erwachsen ist, muss er die Prinzessin Zizibine fressen, was er aber gar nicht vorhat. Max Mäxchen möchte nämlich nach Amerika segeln…

Dem Puppenspieler gelingt es mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln – eine Spieluhr als musikalische Untermalung beispielsweise – durch sein ausdrucksstarkes Spiel mit den Marionetten seine kleinen und großen Zuschauer zu faszinieren und zu fesseln.