Vorlesen ist die beste Leseförderung! Nach diesem Motto fördert die Stadtbibliothek Böblingen schon bei den Jüngsten die Freude an Büchern.

Mit der Veranstaltungsreihe „Geschichten aus dem Koffer“ werden drei- bis fünfjährige Kinder und ihre Eltern dazu eingeladen, sich mit Bilderbüchern und ihren Inhalten zu beschäftigen. Nach dem Vorlesen einer Geschichte folgt jeweils die kreative Umsetzung des Gehörten im Rahmen einer gemeinsamen Bastelaktion. Die Vorleseaktion findet an jedem zweiten Donnerstag um 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek „Im Höfle“ statt. Die genauen Termine stehen in unserem aktuellen Veranstaltungsprogramm.