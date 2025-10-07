Geschichten aus der Geschichte: Jubiläumstour 2025

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

10 Jahre GESCHICHTEN AUS DER GESCHICHTE

Sie sind zurück! GESCHICHTEN AUS DER GESCHICHTE feiert zehn Jahre mit einer ganz besonderen Jubiläumstour quer durch den deutschsprachigen Raum. Seit beinahe einem Jahrzehnt senden Richard und Daniel jede Woche faszinierende und meist nicht so bekannte Geschichten aus der Geschichte direkt in die Ohren ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer – unterhaltsam, informativ und nicht selten mit einem Augenzwinkern.

Auf der Jubiläumstour 2025 laden sie das Publikum ein, diese Reise live mitzuerleben. Es wird Anekdoten, spannende Geschichten und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung geben. Geschichte erleben, wie man sie noch nie gehört hat – live, persönlich und mit einer gehörigen Portion Spaß. Richard und Daniel freuen sich auf euch!

Info

Liederhalle Stuttgart
Theater & Bühne
