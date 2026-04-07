Geschichten aus der Tonne - (K)ein Märchen

In einem scheinbar gewöhnlichen Wohnhaus sorgt ein zerknüllter Zettel aus dem Papiermüll für Aufruhr.

„Ich beende dieses Le…“ Für die Nachbarschaft ist schnell klar: Jemand will sich das Leben nehmen. Was folgt, ist eine Kette aus Vermutungen, Projektionen und falschen Wahrheiten. Ein Stück über Schein und Sein, über Kontrolle, Schuld und die Geschichten, die wir uns erzählen, um nicht hinsehen zu müssen.