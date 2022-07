Geschichten aus Genua

Das Quintett gehört mittlerweile zum Kultursommer wie die Olive ins Öl. Man kann sich auch einfach nicht satt hören an diesen Klängen aus Norditalien.

Das legendäre Tiribi Taraba von Fabio Biale ist zum Niederknien. Die Band präsentiert Tanzmusik aus Ligurien, die aber viele Anklänge aus anderen Kulturen in sich aufnimmt, so etwa französische Balladen und schottische Walzer. Das Repertoire besteht aus traditionellen und populären Liedern im ligurischen Dialekt, zauberhaft arrangiert voller Herz und Seele. DER FOLKER sagt: „Die Musik der Liguriani ist wie ein Erntedankfest an einem farbig-schönen Herbsttag irgendwo in einem Bergdorf des Apennin.“ Wenn das nicht auch in die Weinhänge des Brettachtals passt …

I Liguriani: Fabio Biale Gesang, Violine & Percussion / Michel Balatti Traversflöte / Fabio Rinaudo Dudelsack / Filippo Gambetta Knopfakkordeon / Claudio De Angeli Gitarre.