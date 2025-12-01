Geschichten aus heiterem Himmel

Interaktives Geschichtenerfinden mit Musik.

Das Publikum entscheidet wohin die Reise geht, nach Paris? In den Weltraum? In den Kühlschrank? Welches Gemüse wird eine entscheidende Rolle in dieser Geschichte spielen? Und kommt ein depressiver Staubsauger darin vor?

Michael Miensopust, ein erfahrener Erzähler und Improvisator, erfindet gemeinsam mit und vor dem Publikum Märchen und Legenden, Sagen und Abenteuer… oder auch alles durcheinander?!

Ab 5 Jahre.