Geschichten aus Stuttgarts Geschichte: Dia steile Stuagerter Stäffela

„Dia steile Stuagerter Stäffela“ sind ein Wahrzeichen der Landeshauptstadt, so wie der Fernsehturm und die Mineralwasserquellen.

400 soll es davon geben – mindestens! Die genaue Zahl kennt niemand. Den vielen Staffeln haben die Stuttgarter auch ihren Spitznamen zu verdanken: „Stäffelesrutscher“ werden sie genannt. Wussten Sie, dass die Staffeln auch der Grund dafür sind, dass die Stuttgarter Mädla so schön sind? Wer auf den Stuttgarter Staffeln unterwegs ist, lernt ganz neue Seiten der Stadt kennen – unbekannte Orte, malerische Ecken, spannende Geschichten aus Stuttgarts Geschichte... Eine Liebeserklärung an „dia steile Stuagerter Stäffela“, von Bernhard Leibelt in seiner unnachahmlichen humorvollen Weise präsentiert.

Bernhard Leibelt