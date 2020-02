Geschichten aus Stuttgarts Geschichte

Digitaler Bildervortrag von Bernhard Leibelt.

Unser Streifzug durch die Geschichte Stuttgarts führt uns dieses Mal zunächst in die Stiftskirche. Die Gruft in der Unterkirche wurde zur Grablege fast aller Grafen aus dem Hause Württemberg. Die Grafenstandbilder im Chor erinnern an die dort begrabenen Regenten. Was wissen wir über sie? Welche Spuren haben sie in der Stadt hinterlassen? Anschließend richten wir unser Augenmerk auf den „Rote Socken-Weg“, einen der schönsten Rundwanderwege der Stadt. Hier gibt es viel zu entdecken: Herrliche Ausblicke, gigantische Mammutbäume, schöne, gründerzeitliche Stadtviertel im Stuttgarter Süden, die schönste Jugendstilkirche der Stadt u.v.m.

Bernhard Leibelt begeistert das Publikum mit seinen sehr lebendig und mitreißend-amüsant vorgetragenen Bildvorträgen.