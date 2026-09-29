Wenn es draußen früh dunkel wird und die historischen Fassaden von Bad Mergentheim im winterlichen Abendlicht liegen, ist die richtige Zeit für Geschichten, die sich hinter den alten Mauern verbergen.

Bei der Führung „Geschichten hinter den Fassaden“ entdecken Sie die historische Altstadt einmal aus einer ganz besonderen Perspektive. Gemeinsam mit Ihrer Gästeführerin schlendern Sie durch die verwinkelten Gassen und vorbei an geschichtsträchtigen Häusern, hinter deren Fassaden sich so manche überraschende, kuriose und amüsante Geschichte verbirgt.

Wer hat hier einst gewohnt? Was spielte sich in den alten Häusern ab? Und welche kleinen Geheimnisse haben die Jahrhunderte überdauert? Freuen Sie sich auf spannende Begebenheiten aus dem Leben der früheren Bewohnerinnen und Bewohner, auf ungewöhnliche Geschichten und auf so manche Anekdote, die man nicht in jedem Geschichtsbuch findet.

Start- und Treffpunkt ist am Alten Rathaus/ Tourist-Information (Eingang Marktplatz)