Im Rahmen der Bad Mergentheimer Lichterwelten (07. November 2025 bis 28. März 2026) erleben Sie bei der Führung „Geschichten im Lichtschein der Kerze“ die historische Altstadt von Bad Mergentheim in stimmungsvoller Abendbeleuchtung.

Unterwegs mit Ihrer Laterne führt Sie die Mergentheimer Geschichtenerzählerin durch verwinkelte Gassen und erzählt dabei nicht nur spannende Geheimnisse aus den alten Häusern, sondern gewährt auch einen lebendigen Einblick in den Alltag der früheren Bewohnerinnen und Bewohner.

Von kleinen Alltagsgeschichten über skurrile Begebenheiten bis hin zu amüsanten Anekdoten – die Erzählerin tratscht aus dem Nähkästchen, sodass Geschichte auf humorvolle Weise lebendig wird.

Start und Treffpunkt ist vor dem Alten Rathaus, auf der Seite zum Marktplatz.