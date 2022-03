Kläre Riedel, eine der letzten Studentenmütter

In der ältesten Weinstube Tübingens in Familienbesitz (seit 1891) genießenEinheimische und „Reig'schmeckte“ ausgewählte Weine der Region Tübingen,Württemberg und von anderswo her - ausgesucht von der Wirtin persönlich. Nichtselten ergibt dabei das bunt gemischte Publikum eine gesellige und fröhlicheRunde. Dazu trägt natürlich auch das typische Mayerhöfle-Ambiente bei mitseiner einfachen und traditionellen Ausstattung. Weit weg von angesagten Trendsist die Weinstube gemütlich und bleibt sich treu.

"Geschichten im Mayerhöfle" - Dichter und Denker Schaffer und Lenker. Michael Jaesrich über Kläre Riedel (Haagtor), eine der letzten Studentenmütter in Tübingen.