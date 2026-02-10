Geschichten in Leichter Sprache

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet eine Vorleseaktion für Kindergartenkinder statt.

In dieser interaktiven Vorleseaktion erwarten unsere jüngsten Zuhörerinnen und Zuhörer bunte, altersgerechte Geschichten mit Geräuschen und Bewegung – vorgelesen mit viel Begeisterung und Einfühlungsvermögen. Die ausgewählten Bücher fördern die Sprachentwicklung, regen die Fantasie an und laden zum Mitmachen ein.

Eine Veranstaltung des Familienbüros in Kooperation mit der Stadt Bad Mergentheim und den Caritas-Diensten in der Flüchtlingsarbeit (CaDiFa).

Anmeldung: Erforderlich - über die E-Mailadresse des Familienbüros Bad Mergentheim (gross.e@caritas-dicvrs.de) - bitte Wunschuhrzeit nennen!