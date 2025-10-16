„Geschichten ohne Worte“ sind voneinander unabhängige Szenen, die von Alltäglichem, Märchenhaftem und von Träumen handeln – und die von meist klassischer Musik unterstützt sind.

Zu Beginn einer „Geschichte ohne Worte“ wird, wenn notwendig, eine kurze einführende „Geschichte mit Worten“ erzählt, danach beginnt die pantomimisch gespielte Szene. Das international verständliche Szenenprogramm wird pantomimisch mit Marionetten aufgeführt. Erdacht und kreiert, inszeniert und gespielt wird es von Marlene Gmelin und Detlef Schmelz, den „PendelMarionetten“. Ab 5 Jahren.