Geschichten in Ton:Eselin Evely: Das beste Erdmännchen der Welt

Kursnummer: 206B200. Eigentlich wollte Eselin Evelyn ja nur einen kleinen Apfel aus dem Korb stibitzen, den Bauke für seinen Bootsausflug vorbereitet hat. Dass sie dabei gradewegs in das Boot stolpert und sich plötzlich in mitten auf dem Fluss wiederfindet - das war ganz und gar nicht geplant. Und erst recht nicht, dass sie auf ihrer unfreiwilligen Reise mitten in der Wüste landet! Zum Glück gibt es in der Wüste nicht nur heißen Sand, sondern auch kleine, lustige Erdmännchen - und mit ihnen erlebt Evelyn schon bald ein aufregendes und wahrhaft eseliges Abenteuer. Im Anschluss an die Geschichte dürft Ihr Euren eigenen Esel oder ein Erdmännchen töpfern. In Kooperation mit der Stadtbibliothek Heilbronn. Anmeldung nur über die VHS Heilbronn oder JKS.