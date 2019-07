Geschichten unter der Haube

2019 suchte die KulturRegion Stuttgart unbekannte Geschichten aus der Region. Und wo könnten diese besser erzählt werden als in einem Friseursalon? So schickt die KulturRegion einen ganz speziellen Wagen auf die Reise: Von Juni bis Oktober 2019 reist ein mobiler Pop-up-Salon durch die Region Stuttgart und macht an öffentlichen Plätzen in rund 20 Städten und Gemeinden Halt. Vom 15. bis 17. August macht der Wagen Halt in Plochingen. Direkt vor der PlochingenInfo (Marktstraße 36) wird er an diesen drei Tagen für Besucher zu folgenden Öffnungszeiten bereit stehen: Donnerstag: 10 - 17 Uhr, Freitag: 09 - 16 Uhr und Samstag: 10 - 13 Uhr. Im Inneren erwartet die Besucher ein gemütliches Ambiente wie beim Friseur – unter den Friseurhauben wartet die Überraschung: Sie spielen Geschichten von Menschen aus der Region ab.

Gesammelt wurden die Geschichten von den jungen Stuttgarter Künstlern Jonas Bolle, Christian Müller und Simon Kubat vom »Citizen.KANE.Kollektiv«, das zuletzt mit der Performance »Die Stille der Stadt« im Stuttgarter Osten einen Erfolg feierte. Das Autoren-Team wird mit Menschen aus der Region sprechen und gemeinsam mit ihnen ihre Geschichten erzählen. Diese bewegen sich in den Themengebieten erste Liebe, Paradies oder Arbeit – Bereiche des menschlichen Lebens, in denen sich viele prägende Geschichten ereignen.

Geschichten erzählen etwas über die Menschen einer Region, über Geschichten lernen wir unsere Mitmenschen kennen. Der Salon soll auch dazu einladen, vor Ort ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Als offener Treffpunkt stellt der Pop-up-Salon für einige Tage einen Rückzugsort, einen Ort für die Begegnung von Menschen mitten im öffentlichen Leben einer Stadt dar.