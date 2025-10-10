GeschichtenEntdecker: Spiel, Spaß und Basteleien mit Anja

Oh nein! Unser Schneemann Olaf ist mal wieder in seine Einzelteile zerfallen – und diesmal sind sie in alle Richtungen davongerollt!

Könnt ihr ihm helfen, seine Teile wiederzufinden? Auf euch warten spannende Aufgaben, eisige Hindernisse und sogar ein freches Schneemonster. Seid ihr mutig genug für die frostige Mission?

Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin

Anmeldung nach Altersgruppe und nur für einen Termin möglich, da an beiden Terminen dasselbe stattfindet.