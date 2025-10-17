GeschichtenEntdecker: Spiel, Spaß und Basteleien mit Anja

Eine geheimnisvolle Schatzkarte, eine rätselhafte Codiermaschine und ein Bücherlabyrinth führen euch Schritt für Schritt näher an den verborgenen Schatz.
Doch Vorsicht: Unterwegs warten knifflige Rätsel und versteckte Hinweise! Nur wer gut kombiniert und zusammenarbeitet, findet am Ende die Schatzkiste.
Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin
Anmeldung nach Altersgruppe und nur für einen Termin möglich, da an beiden Terminen dasselbe stattfindet.
