Geschichteninsel ОСТРІВ ІСТОРІЙ (UA)

ЧИТАННЯ ДІТЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Stadtbibliothek Göppingen Kornhausplatz 1, 73033 Landkreis Göppingen

ОСТРІВ ІСТОРІЙ - VORLESEN FÜR KINDER AUF UKRAINISCH

Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt der Kinderbücher auf Ukrainisch! Unsere Lesepatinnen und Lesepaten lesen vor und erzählen Ihnen spannende und lustige Geschichten.

Bringen Sie gute Laune mit und kommen Sie zu uns!

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren und dauert etwa 30 bis 40 Minuten.

Пориньте у дивовижний світ дитячих книг українською мовою!

Наші наставники по читанню прочитають та розкажуть вам захоплюючі та кумедні історії.

Беріть з собою гарний настрій і приєднуйтесь до нашої компанії!

Захід проводиться для дітей 4-8 років і триває близько 30-40 хвилин.

