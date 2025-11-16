GESCHICHTENINSEL (es)

Vorlesen für Kinder auf Spanisch

bis

Stadtbibliothek Göppingen Kornhausplatz 1, 73033 Landkreis Göppingen

Spanische Geschichteninsel

Lasst uns eintauchen in die Welt der Geschichten. Unsere Vorlesepaten Andrés und Sophie lesen Euch spannende Geschichten auf spanisch vor. 

Die Veranstaltung findet donnerstags ab 15:30 Uhr statt und dauert ca. 30-40 Minuten. 

Eintritt frei für alle. Für Kinder ab 3 Jahren. Wir freuen uns auf Euch.

Isla de cuentos en Español

HOLA a todos los hipanohablantes. Haremos una isla de cuentos en donde Andrés y Sophie nos contarán cuentos emocionantes. 

Nos juntaremos una vez al mes, los jueves a las tres y media de la tarde. La entrada es libre y estaremos ahí aproximadamente cuarenta minutos. Para niños de 3 a 6 años. Los esperamos. 

Kinder & Familie
bis
