GESCHICHTENINSEL (es)

Spanische Geschichteninsel

Lasst uns eintauchen in die Welt der Geschichten. Unsere Vorlesepaten Andrés und Sophie lesen Euch spannende Geschichten auf spanisch vor.

Die Veranstaltung findet donnerstags ab 15:30 Uhr statt und dauert ca. 30-40 Minuten.

Eintritt frei für alle. Für Kinder ab 3 Jahren. Wir freuen uns auf Euch.

Isla de cuentos en Español

HOLA a todos los hipanohablantes. Haremos una isla de cuentos en donde Andrés y Sophie nos contarán cuentos emocionantes.

Nos juntaremos una vez al mes, los jueves a las tres y media de la tarde. La entrada es libre y estaremos ahí aproximadamente cuarenta minutos. Para niños de 3 a 6 años. Los esperamos.