Für das Konzert „American Sensations“ gestalten CHAARTS Chambers Artists ein Programm mit Werken von Astor Piazzolla und George Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“. In diesem Programm werden weltberühmte Melodien Nord- und Südamerikas miteinander verbunden. Als Solist wird einer der Hauptdarsteller der Staufer Festspiele Axel Herrig auf der Bühne stehen.

Das Schweizer Ensemble CHAARTS versteht sich mit einem Augenzwinkern als grösstes Streichquartett der Welt, weil es wie ein Streichquartett arbeitet. Exzellente Musiker aus aller Welt versammeln sich am legendären Künstlerhaus Boswil in ländlicher Abgeschiedenheit des Schweizer Aargaus für die Entwicklung ihrer Projekte. Zahlreiche Mitglieder etablierter Streichquartette, Solobläser führender europäischer Orchester und exzellente Freelancer bilden ein zusammengeschweisstes Team, das die Attitüde einer Band hat, der Musik stets unbändige Kraft verleiht und so elektrisierende Konzerterlebnisse schafft.

Musik des 17. Jahrhunderts bis heute baut CHAARTS nicht selten nach der Devise ‹das Grosse klein und das Kleine gross› zu spektakulären Programmen zusammen, weil etwa neben einer Sinfonie von Beethoven auch ein Violinduo zu hören ist, um von einer Jazz-Ballade ergänzt zu werden.

CHAARTS konzertiert mit Musikern wie Martha Argerich, Vilde Frang, Ian Bostridge, Giovanni Sollima, Mischa Maisky, Roby Lakatos, Fazil Say, David Orlowsky, Simon Höfele und den King’s Singers in den besten Sälen von Salzburg bis Hamburg, von Wien bis Zürich. Mit seinen Alben "Felix Klieser 2021” und “Regula Mühlemann 2022” erklommen sie die Klassik-Charts mehrfach mit Spitzenplätzen in diversen Ländern.