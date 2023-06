Sommerkonzert mit der ON STAGE Gesang und Musicalschule von Jessica Eckhoff

Die Freunde und Förderer lokaler Bühnenkunst Göppingen e.V. laden zum Sommerkonzert der ON STAGE Gesang und Musicalschule von Jessica Eckhoff ein.

Über 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus unserer Region werden ihr Können in den Bereichen Gesang, Tanz und Schauspiel präsentieren. Das Repertoire reicht von der Klassik über Pop bis hin zum Musical und wird solistisch, in Duetten oder kleinen Ensembles in der wunderbaren Atmosphäre des Alten E-Werks dargeboten.

Die ON STAGE Gesang und Musicalschule Göppingen wurde 2021 von der Opernsängerin und diplomierten Gesangslehrerin Jessica Eckhoff gegründet. Musicalkurse, Ensemblesingen und Gesangsunterricht ermöglichen Musikbegeisterten aller Altersklassen – vom Neuling bis zum Profi – ihr Instrument „Stimme“ kennenzulernen und zu gebrauchen.

Ein abwechslungsreiches Programm auf hohem Niveau erwartet Sie!