Cello & Klavier: Eine musikalische Weltreise

Ulrike Simon-Weidner studierte Violoncello in Nürnberg und Barcelona, erhielt ihr Diplom mit Auszeichnung und komplementierte ihr Können mit Unterricht bei namhaften Musiker*innen. Die mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Cellistin spielt regelmäßig bei den Münchner Symphonikern, den Münchner Bachsolisten, den Nürnberger Symphonikern und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz.

Die Pianistin Natalia Szabat studierte an der Krakauer Musikakademie, an der Hochschule Bern und absolvierte die Zürcher Hochschule der Künste mit Auszeichnung. In Meisterkursen angesehener Künstler*innen verfeinerte sie ihre Fähigkeiten. Vielfach ausgezeichnet gibt sie Konzerte in halb Europa.

Mit Werken von Georg Friedrich Händel (Deutschland), Antonio Vivaldi (Italien), Camille Saint-Saëns (Frankreich), Edward Elgar (England) Henriëtte Bosmans (Niederlande), César Cui (Litauen), Samuel Barber (USA), Joe Hisaishi (Japan) und weiteren Komponist*innen nehmen die beiden Musikerinnen uns mit auf eine Reise um die Welt, in heitere und traurige Ecken, an Orte zum Verweilen, Träumen und Tanzen.

Ort: Innenhof vor der Kapelle, bei schlechtem Wetter in der Kapelle

Uhrzeit: 17:00 Uhr