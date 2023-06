Konzert "Prayer"

Ausführende:

Vocal16

Leitung KMD Thomas Gindele

Orgel und Klavier

KMD Thomas Specker

Prayer -Gebet- ist der Titel des Konzertes, mit dem das Vocal16-Ensemble seine Zuhörer auf eine Reise durch Chormusik aus fünf Jahrhunderten nehmen möchte. Zu Beginn erklingt der „Flight Song“ des norwegischen Komponisten Kim André Arnesen, in dem die in jedem verborgene Musik besungen wird. Ihm wird der Renaissance-Komponist Hans Leo Hassler mit seiner „Missa Dixit Maria II“ als Kontrast entgegengesetzt. Unterteilt werden die Messteile durch Orgelversetten von Johann Ernst Eberlin, einem Komponisten des Barock, von KMD Thomas Specker an der Orgel gespielt. Es folgen ein „Salve Regina“ von Max Baumann, sowie zwei Werke des Briten Philip Stopford- „In my Fathers House“ und eine Vertonung des Psalm 100 „Jubilate“. Max Baumanns „Salve Regina“ besticht durch seinen inniglichen Beginn, das durch die flehentliche Bitte an die Gottesmutter, sich nicht abzuwenden, einen musikalischen Höhepunkt erreicht, um zum Schluss wieder zu seinem ruhigen fließenden Klang voller Zuversicht zu kommen. Weitere Orgelstücke der Komponisten Cesar Franck und Nicolas Jacques Lemmens, welcher in diesem Jahr 200 geworden wäre, komplettieren das Programm, bevor der Chor mit dem “Irish Blessing” von James Edward Moore und “Evening Hymn” von Bob Chilcott das Konzert beschließt.