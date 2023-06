Sommer der VerFührungen: After work: Oberhofenchurch - graveyard - walk past some historical buildings - Irish pub

Join a guided English tour of the Oberhofenchurch, wo Ihre Führerin Sie über die history und Ausstattung der Kirche informiert. You’ll also see some famous Gräber of important Göppinger families in the graveyard. The guide will show you some other sights near the Oberhofenchurch. Afterwards we could have a drink at the “Brunnenhäusle” and enjoy the summer evening.

Sie sollten über englische Sprachkenntnisse verfügen, müssen die Sprache aber keinesfalls fließend beherrschen.

Mit Stadtführerin Ursula Weingart-Brodbeck.

Diese Führung findet im Rahmen des Sommers der VerFührungen statt.

Treffpunkt: Oberhofenkirche

Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich.