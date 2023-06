Bös’ Lecker: CD-Release Tour Jazz trifft auf Tiroler Humor, nostalgischer Swing küsst treibende Beats von heute. Auf ihrer Debüt CD „Bös’ Lecker“ (ChaosRecords) haben die sieben Musiker einen bunten Blumenstrauß an Stilistik eingefangen. GRAPHA - Eine Miniatur-Bigband, die nicht nur durch stilistische Vielseitigkeit sondern auch durch das Spiel aller dynamischen Stufen, sofern ein exquisites Blatt vorhanden ist, besticht. Die fabelhafte Rhythmusgruppe spornt dabei das feinfühlige Bläserquintett stets zu kreativen Glanzleistungen an. Getragen von der unbändigen Spielfreude der Musiker versprechen die Eigenkompositionen und Arrangements von Bandleader Raphael Huber Heiterkeit, Tiroler Schmäh, aber auch Einfühlsames, wie sensible und nahezu sakrale Klänge — und ab und zu darf’s durchaus auch mal ein bisserl Walzer sein.

Altsax - Frederik Mademann

Baritonsax - Jonas Brinckmann

Trompete - Vincent Eberle

Posaune - Thorben Schütt

Kontrabass - Maximilian Leiss

Schlagzeug -Julian Fau

Tenorsax & Komposition- Raphael Huber